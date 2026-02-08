巨人3年目左腕の森田がブルペンで今春チーム最多となる231球を投げ込んだ。阿部監督、内海投手コーチから助言されながら熱投。右打者の内角への直球の精度が課題で、指揮官からはプレート板を踏む足の位置についても提案された。昨年までは三塁側を踏んでいたものを一塁側に変え「自分の中でも手応えを感じた。継続していけたら」。昨季はプロ初勝利を含む3勝。指揮官は「何かつかんでくれたらうれしい」と28歳のさらなる成