きょうは今季最強寒波の影響で日本海側は大雪となり、普段はあまり雪が降らない西日本などの太平洋側でも、雪の積もる所がありそうです。関東も日中は雪が降りやすく、都心などもさらに積雪が増えるおそれがあります。予想最高気温は全国的に平年よりかなり低く、厳しい寒さとなるでしょう。北風も強く、実際の気温より寒く感じられそうです。あすは全国的に雪は次第にやみますが、積雪や凍結した路面などはスリップ事故にご注意く