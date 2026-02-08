◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日スノーボード男子ビッグエア決勝（2026年2月7日リビーニョ・スノーパーク）スノーボード最初の決勝種目、男子ビッグエアが行われ、五輪初出場の木村葵来（きら、21＝ムラサキスポーツ）が1本目で89.00点、3本目で90.50点を獲得し計179.50点で金メダルを獲得した。木村は今大会日本選手団の金メダル1号。銀メダルの木俣椋真（23＝ヤマゼン）とワンツーを決めた。同種目では22年北京大