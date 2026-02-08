侍ジャパンに選出されている巨人・大勢が、10日からの第3クールで実戦形式のマウンドに上がる。7日はブルペンでフォークを交えて21球の投球練習。14日からの侍ジャパン宮崎事前合宿を前に「次のクールで（実戦登板を）やろうかなと思っている」と明かした。6日にはWBCの全出場チームのメンバーが発表され「凄い選手がいっぱい来る。楽しみですね」と待ち望んだ。