3歳牝馬限定リステッド競走はスウィートハピネス（北出、父リアルインパクト）が後方2番手から直線、馬群の真ん中を割って一気に差し切った。高杉は「頭数が少なく能力が発揮しやすい舞台だった」とレースを回顧。北出師は「荒れた馬場も苦にしない。しまいは確実に脚を使えるね。理想は（4月12日の桜花賞へ）直行したい」と笑みを浮かべた。放牧を挟み、阪神JF4着と奮闘した舞台でのクラシック初戦を見据えた。