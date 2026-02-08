◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第1節大宮2ー1松本（2026年2月7日NACK）J2大宮はMF杉本のゴールなどでJ3松本に2―1で勝って開幕戦を飾った。1―0の前半39分に左からのクロスをサンデーがつないで杉本が決めた。「サンデーがいいポストプレーをしてくれたので思い切り振り抜いた」と振り返った。初めてゲームキャプテンを務め「前半は素晴らしかったが、後半は相手が修正して来て対応できなかった」と反省も忘れず、リー