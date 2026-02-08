クロスファイア。左投手が右打者の懐をえぐる直球だ。巨人のドラフト1位・竹丸（鷺宮製作所）が初めてライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板。その必殺技を、即戦力ルーキーが披露した。「少し緊張もあったんですけど、打者としっかり勝負できた。（出来は）60〜70点ぐらいですかね」カウント1―1から行われ、先頭の佐々木に四球を与えたが、全く動じない。育成3年目・宇都宮から、この日最速の146キロ直球で見逃し三振を奪