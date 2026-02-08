6番人気ゼットリアン（牡6＝吉田、父モーリス）が後方待機策から直線半ばで突き抜けて3馬身差の圧勝。2着に10番人気ロードプレジール、3着に12番人気リアレストが続いて3連単124万円の大波乱となった。殊勲の団野は「具合はいいと聞いていて返し馬も元気だった。惜しい競馬が続いていたが終わってみれば完勝で、今日の勝ち方ならこれからも楽しみ」と笑顔で振り返った。