「阪神春季キャンプ」（７日、宜野座）阪神・森下翔太外野手（２５）がシート打撃の１打席目で痛烈な右前打を放った。ＷＢＣ日本代表に選出され、例年よりも調整を前倒しする主砲が順調な仕上がりを結果で示した。森下が“今年初打席”でさすがの打棒を見せた。岩貞から放った打球はあっという間に一、二塁間を破った。「楽しかったです」。打席を楽しむ余裕すら見せ、プロ４年目にして、すでに主砲の貫禄が漂う。４日のシ