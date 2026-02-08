２０１８年に６３歳で死去した歌手・西城秀樹さんの長男で歌手の木本慎之介（２２）の主演舞台「ＲｅＡｎｉｍａｔｉｏｎＴＨＥＯＲＩＧＩＮ」の公開通し稽古が７日、東京・シアター１０１０で行われ、木本が終了後に会見した。今回が初舞台にして初主演となり、エレキギター演奏にも初挑戦している木本は「トライしていかないと今後たぶんトップアーティストになれない」と決意を口にした。同作はこの日に初日を迎え、１５日