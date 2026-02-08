◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート団体（７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）７日＝大谷翔太】予選最終種目の男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、２大会連続出場の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は自己ベストに迫る１０８・６７点で１位。唯一の大台超えで世界王者のイリア・マリニン（米国）に勝利した。日本は合計３３点、トップの米国に１点差の２位で決勝に進んだ。