阪神・佐藤輝がシート打撃で今春初めて実戦形式の打席に立ち、侍ジャパンでも共闘する石井と対戦した。フルカウントからの8球目、低めの直球に鋭く反応し、バックスクリーンまであと一歩の大飛球を放った。結果よりも内容に充実の表情を浮かべ「いい球に対して、自分がどういう動きをするか試したかった」と説明。きょう8日の練習試合・日本ハム戦（名護）にも先発予定で「実戦の球に対してどういう動きが出るかを見たい」と次戦