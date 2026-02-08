京都4R・新馬戦（ダート1800メートル）は9番人気アレンスター（牡＝庄野、父リオンディーズ）が発馬を決めて先制し、2着クリュギストに8馬身差をつける圧勝劇で初陣を飾った。鞍上の三浦は驚いた表情を見せつつ「ゲートが決まれば、こういう競馬をしようと思っていました。ハミにモタれながらでしたが秘めている能力は高い」と上々の評価。庄野師は「ゲートを練習した分、レースで出てくれた。まだ物見をしたりするところはあ