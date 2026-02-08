阪神・才木が“必殺フォーク”を特訓中だ。午前にブルペンで84球を投じると、午後にもおかわりで40球。投球練習の合間にはタブレット端末でリリースポイントの映像を解析し、理想とするフォークボールの落差と軌道を確認した。昨年5月から抱えていた課題の克服へ、オフから握り方を改良。「真っすぐ（の質）を上げることが大前提」とした上で、「三振を取るのが自分のスタイル。制圧したい」と意気込んだ。勝負球の安定が奪三振