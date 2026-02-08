ドラフト5位・能登が堂々デビューを果たした。今春キャンプは具志川スタートも、シート打撃登板のため初めて宜野座で練習に参加。藤川監督や首脳陣に加えて大観衆も熱視線を送る中で大トリとして登板した。結果は打者5人を相手に完全投球。強心臓ぶりを発揮した新人右腕がアピールに成功した。「（首脳陣から）順調だねと言っていただいて。最低限のことはできたかなと」降板後には指揮官が直接声をかけるほどだった。際立っ