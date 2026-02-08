森下が、鮮烈な今春初安打を放った。シート打撃での初打席。ベテラン左腕・岩貞から二塁右を抜く痛烈な右前打だ。3月の第6回WBCにも侍ジャパンの一員として臨む背番号1が、上々の滑り出しを見せた。「普通ですね。特に感想はないですね」昨季は全143試合に出場し、ともに佐藤輝に次ぐリーグ2位の23本塁打、89打点。さらなる飛躍を期すスラッガーが、実戦形式での1安打で満足するはずがない。打席内でやりたい内容も「普通で