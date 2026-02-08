阪神・木浪が「遊撃奪還」へのマルチを放った。最初の打席は、湯浅の初球を左前へはじき返した。2打席目は、追い込まれながら早川から左中間突破の二塁打を放った。いずれも得意とする直球を打ち返し「しっかり捉えられて良かった」とうなずく。チーム唯一の複数安打となる3打数2安打をマークした。「今年は奪還するっていう強い気持ちがある。かと言って焦らず俯瞰（ふかん）して自分を見て、ワンチャンスをものにできれば」