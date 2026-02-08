阪神のディベイニーが、来日初の実戦形式となったシート打撃では石井の前に空振り三振、湯浅には一邪飛。打撃では2打数無安打だったが、遊撃の守備では魅せた。百崎が放った三遊間へのゴロを逆シングルで捕球し、一塁への送球で強肩を披露。「（打席での）ストライクゾーンも向こう（米国）と似ている。守りでもアウトを取れたし、土のグラウンドも軟らかい印象があり（打球が）跳ねないので、足を使ってボールに合わせている。