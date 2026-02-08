【阪神・藤川監督語録】▼石井が初の実戦形式それは本人に聞いてもらわないと。健康であればいいかなと思いますね。▼木浪が奮起（出番は）順番ですからね。健康であって、ここからですから。全員同じように見ています。内野手なので、まず打席に立って今の状況を分かって、また練習をしていくというところですよ。木浪に関しては。▼能登が第一歩これは伊原も木下も同じで、こちらとしてはホッとするところではあり