JO1が7日、都内で映画「JO1DERSHOW2025WHEREVERWEAREINTOKYODOMELIVEFILM」の公開記念舞台あいさつを行った。昨年4月に開催した初の東京ドーム公演の模様を収録。リーダー與那城奨（30）は「メンバーみんなが格好良くて恥ずかしいくらい」と自画自賛。今年4月にも東阪でドーム公演が予定され、川西拓実（26）は「このフィルムが刺激になって、絶対に超えてやろうと絶賛準備中です」とファンの期待をあおっ