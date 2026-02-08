シート打撃では同じ侍ジャパンの阪神・坂本が石井の女房役を務めた。第6回WBCを見据える侍バッテリーは投球間の時間制限「ピッチクロック」の予行演習を実施した。投手は無走者の場合は15秒以内、走者がいる場面は18秒以内に投球動作に入らなければならず、違反すれば1ボールが加えられる。石井の登板時には久保田2軍投手チーフコーチがタイムを計測。全17球のうち1度だけ、佐藤輝への5球目に15秒を超えていた。4球目がファウ