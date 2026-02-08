DeNAの2軍キャンプ（沖縄・嘉手納）に参加しているドラフト5位・成瀬（NTT西日本）がバットで猛アピールだ。1位・小田（青学大）、3位・宮下（東洋大）とともに初めてライブBPに臨み、長打2本を放って存在感を示した。1打席目。松本凌の高め直球に力負けすることなく右中間へと運んだ。4打席目は堀岡から中越え三塁打。6打席で2安打し「新人なので結果を出すことを意識して打席に立った。逆方向への打球が出る時は状態の良いと