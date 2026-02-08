侍ジャパンの一員として3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する阪神・石井大智投手（28）が沖縄・宜野座キャンプ第2クール2日目の7日、実戦形式のシート打撃に初登板した。注目の「侍対決」では佐藤輝明内野手（26）を中飛。初めて打者に投じたWBC使用球で完全投球を披露した。改良中のフォークにも手応えを得た“ミスターゼロ”が順調な調整ぶりを証明した。世界一へ向けた試運転は上々だった。シ