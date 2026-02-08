西武のドラフト2位・岩城（中大）がブルペン入りし、変化球を交えて70球投げた。今キャンプでは最多となる球数を投げたルーキーは「後半に制球や球威が落ちると思っていたが全然問題なかった。良い投球だった」と手応えを口にした。OBの松坂大輔氏（スポニチ本紙評論家）も古巣キャンプを訪れ、岩城の投球を見守った。松坂氏は「（ブルペンで）投げている選手は多くなかったが、岩城君は元気なボールを投げていた」と高評価。