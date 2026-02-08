■ミラノ・コルティナオリンピック™ スキー ジャンプ女子個人ノーマルヒル（日本時間8日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、聖火は史上初の2都市同時点火、前回大会は金メダル3個ミラノ・コルティナ五輪でスキー ジャンプ競技がスタート。日本時間8日に女子個人ノーマルヒルが行われ、初出場の丸山希（27、北野建設）が1回目に97mをマークし暫定3位につけると、2