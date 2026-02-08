■ミラノ・コルティナオリンピック™スノーボード・男子ビッグエア（日本時間8日、リヴィーニョ・スノーパーク）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、聖火は史上初の2都市同時点火、前回大会は金メダル3個スノーボード男子ビッグエアの決勝は1回目を終え、予選3位の木村葵来（21、ムラサキスポーツ）が暫定1位。この後行われる2回目、3回目の結果次第で五輪同種目、日本勢初のメダル獲得が見えて