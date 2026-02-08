PEACH JOHNが春の訪れとともに公開した新ビジュアルに、ゆうちゃみが登場。大ヒットシリーズの最新作「盛れるノンワイヤーブラ エンブロイダリーレース」をはじめ、華やかさと大人っぽさを両立したランジェリーが揃います。軽やかなレースや春色カラーが、身に着けるだけで気分を上げてくれるラインアップ。新しい季節のスタートに、自分らしさを引き立てる一着を見つけたくなる