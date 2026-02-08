女子個人ノーマルヒル2回目の飛躍で着地を決めた丸山希。銅メダルを獲得した＝プレダッツォ（共同）7日のノルディックスキー・ジャンプ女子個人ノーマルヒル（ヒルサイズ＝HS107メートル）で、丸山希（北野建設）は97メートル、100メートルの261.8点で銅メダルを獲得した。日本勢の表彰台は2018年平昌大会で3位に入った高梨沙羅（クラレ）以来2人目。ストレム（ノルウェー）が100メートル、101メートルの267.3点で初優勝した。