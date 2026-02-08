公益財団法人「新聞通信調査会」は7日、米国と英国、フランス、韓国、タイ、ロシアの6カ国でそれぞれ約千人に実施した世論調査の結果を公表した。トランプ米大統領の世界への影響を尋ねたところ、「どちらかといえば」を含めて「悪い」と答えた人が6カ国全てで過半数だった。調査会は「トランプ外交や関税政策が影を落とした」と分析している。割合が一番高かったのは韓国の73.7％で、フランス73.0％、タイ71.0％と続いた。一