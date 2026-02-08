「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ、甲府４−１福島」（７日、ＪＩＴリサイクルインクスタジアム）Ｊ３福島の元日本代表ＦＷ、カズこと三浦知良（５８）が開幕戦の甲府戦に先発して前半２０分までプレーし、自身が持つＪリーグ公式戦の最年長出場記録を５８歳１１カ月１２日に更新した。従来の記録は横浜ＦＣ時代の２０２１年５月１９日に、ルヴァン・カップの浦和戦に出場した際の５４歳２カ月２３日。カズは３トップの中央