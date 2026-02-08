福祉大相撲が7日、東京・両国国技館で行われ、春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）で綱獲りに挑む大関・安青錦（21＝安治川部屋）がトークイベントに登場。「まだまだ伸びしろがある。今まで通り、やるべきことをやり横綱を目指して頑張る」と抱負を語った。昨年春場所の新入幕から5場所連続で三賞を受賞し、九州場所から2場所連続優勝中。VTR出演した女将、杉野森絵莉さんからは「最近、確定申告の相談を受けました