大相撲の元横綱・白鵬の白鵬翔さん（40）が主催する国際相撲大会「第16回白鵬杯」が7日、東京都江東区のトヨタアリーナ東京で開幕した。昨年6月の日本相撲協会退職後、初めての実施。約20の国・地域から約1700人が参加し、初の男女同時開催となった。白鵬さんは昨年9月から国際相撲連盟の顧問を務める。36年夏季五輪での実施競技入りを目標に据えており「時間の問題で五輪競技になると思う。相撲にかかわらず、仕事があるので