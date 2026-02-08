7日は昨年心不全で死去した衣笠剛会長兼オーナー代行（当時）の命日（享年76）だった。ヤクルト・池山監督は「監督（就任）の報告はできなかったが、自分の両親も含めて天国で見守ってくれていると思います。自分の仕事をしっかりやります」と誓った。また土曜日でファンも多く、昼食後に自身の発案で山田、中村悠と3人でサイン会を実施。「グッズの売り上げにも貢献できれば。ファンあってのプロ野球だからね」と笑顔を見せた