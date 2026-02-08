大相撲の二所ノ関部屋が7日、部屋を構える茨城県阿見町で交流イベント「町民報告会」を開き、二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）、横綱・大の里、十両・白熊が出席した。集まった町民約470人の前で二所ノ関親方は「昨年は横綱昇進、優勝も3回。いい年でした」とあいさつ。青森県の142年連続に次いで茨城県は43年間幕内力士が途絶えていない。「茨城県出身の幕内を育てたい。今は高安しかいないので」と願った。