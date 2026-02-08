阪神・藤川球児監督（４５）が７日、今季初の対外試合となる８日の練習試合・日本ハム戦（名護）のスタメンを明かした。ＷＢＣ日本代表に選出されている佐藤輝は「４番・三塁」、森下は「２番・右翼」で名を連ねた。相手先発は昨季ブレークした達。１イニングを投げる予定で、中軸コンビと対戦する可能性もある。坂本は「６番・捕手」で先発マスクをかぶる。また、トップバッターは前川が務めることが決定。今キャンプは打撃練