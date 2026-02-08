昨季自身初の開幕投手を務めたヤクルト・奥川が、今春キャンプで初のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板した。伊藤、岩田、西村、モンテルに計37球で安打性は3本に封じた。最速148キロでスライダー、フォークなど「ひと通りの球種を投げた」という右腕は、「もう少し力が抜けてバランスが良くなれば、もっと良くなる」と振り返った。各打者、結果に関係なく約5球を2周するルール。モンテルには最速148キロを中前打された直