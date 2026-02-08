◇ラグビー・リーグワン第7節埼玉13―6BR東京（2026年2月7日駒沢ほか）5試合が行われ、単独首位の埼玉はBR東京を13―6で下して7戦全勝とした。雪が舞う中、両チーム合わせて1トライというロースコアの接戦。ハンドリングエラーが目立ちながらも白星をつかんだ。昨季王者のBL東京は同11位の三重に38―44で敗れ、早くも今季2敗目を喫した。東京ベイは浦安を、神戸は静岡をそれぞれ下して1敗を守って6勝目。横浜はトヨタを下