「阪神春季キャンプ」（７日、宜野座）阪神・新外国人のキャム・ディベイニー内野手（２８）＝前パイレーツ＝が来日後初の実戦形式で軽快な遊撃守備を見せた。百崎が放った三遊間への打球を逆シングルで捕球。素早く一塁へ送球し、スタンドから歓声と拍手が起きた。守備機会はこの一度だけだったが、「実戦に近い状態でアウトを取れたのは大きかった」と笑顔。土のグラウンドにも「好きですね」と好感触で、「今までプレーし