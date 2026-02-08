「阪神春季キャンプ」（７日、宜野座）ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表に選出されている阪神・石井大智投手（２８）が７日、今キャンプで初めてシート打撃に登板し、圧巻の投球を示した。ＷＢＣ球とピッチコム（サイン伝達機器）を使用して打者３人に１７球。佐藤輝を直球で中飛に仕留める“サトテル斬り”もあり、改良に取り組むフォークへの収穫も持ち帰った。本大会まで残り１カ月。大舞台に向け、抜