女優でモデルの百瀬夢奏（１５）が喫煙と飲酒が発覚したため、無期限で活動を自粛することが７日、分かった。所属事務所がデイリースポーツの取材に対し、明らかにした。百瀬については、ＳＮＳ上で喫煙写真が流出しており、さらに聞き取りの結果、飲酒の事実も判明したという。百瀬は「ニコ☆プチ」専属モデルを務めるなど活躍。女優としても２２年公開の映画「ラストサマーウォーズ」でヒロインを演じ、注目されていた。