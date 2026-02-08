木村葵来 PHOTO:Getty Images ＜2026年2月7日（土）ミラノ・コルティナ2026オリンピック 男子スノーボード・ビッグエア決勝 ＠リビーニョ・スノーパーク＞ ミラノ・コルティナ五輪は現地時間7日、 男子スノーボード・ビッグエア決勝が行われ、木村葵来（21＝ムラサキスポーツ）が高難度トリックを2本決めて今大会日本勢第1号となる金メダルを手にした。 日本勢として同種目男