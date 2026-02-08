巨人・石塚裕惺内野手（１９）が７日、“５打席連続出塁”をマークした。サンマリンスタジアムで行われたライブＢＰで山城から痛烈に中前へはじき返すなど、１打数１安打２四球。１安打１四球だった５日を含め、今キャンプの実戦形式は全打席出塁を継続中とバットでアピールを続けている。居残りの特守では送球改善に取り組むなど、約１０時間の猛練習に汗を流した。一球で仕留めた。３８人中、大トリとなった石塚の第３打席。