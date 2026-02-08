「阪神春季キャンプ」（７日、宜野座）宜野座に頼もしいルーキーが現れた。ドラフト５位の能登嵩都投手（２４）＝オイシックス＝が、宜野座でのシート打撃に“プロ初登板”。打者５人をパーフェクトに抑える堂々のデビューを飾った。「久保田コーチから『順調だね。合格点』って言っていただいたので、一安心というか、最低限のことはできたかなと」シート打撃、最後の投手として能登がマウンドに上がった。藤川監督をはじ