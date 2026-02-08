「阪神春季キャンプ」（７日、宜野座）強い覚悟がプレーに表れた。阪神・木浪聖也内野手（３１）が具志川組からシート打撃に参加し、バットでアピールした。１打席目からいきなり見せた。「思い切っていった中で、どうなるかではあった」と湯浅の初球を左前へ。２打席目も波に乗った。追い込まれたが、早川の６球目を左中間への二塁打に。今キャンプ初めて臨んだ実戦形式で、藤川監督も見守る中、２安打と結果を残した。プロ