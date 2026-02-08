で、でか過ぎる…。オリックスの新外国人、ショーン・ジェリー投手（２８）＝前ジャイアンツ＝が７日、春季キャンプ地の宮崎ＳＯＫＫＥＮスタジアムで爆笑連続の入団会見を行った。「とても興奮している。早くチームの一員になれるように頑張っていきたい」。メジャーの公式ホームページなどで史上最高身長に並ぶ２１１センチと報じられていたジェリーだったが、この日の会見では「いつも低く記載されているのですが実際は２１