「日本ハム紅白戦、白組４−２紅組」（７日、エナジックスタジアム名護）今季初の実戦で、進化した姿をまざまざと見せつけた。紅白戦に白組の「１番・左翼」で出場した日本ハム・水谷瞬外野手（２４）が、“チーム１号”を含む２打席連発。「現段階での花丸はつけられたんじゃないかな」と、納得の笑みを浮かべた。まずは初回先頭で孫易磊が投じたチェンジアップを高々と左越えに運ぶ先頭打者アーチ。海辺の強風に乗った一打