「巨人春季キャンプ」（７日、宮崎）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が７日、初の実戦形式となるライブＢＰに登板した。「６０点、７０点くらいですかね」と自己採点も、この日の最速は１４６キロを計測。持ち球の全てもお披露目し、収穫は十分だった。「しっかり腕を振ること」をテーマに上がったマウンド。カウント１−１から行われた登板で、打者５人を無安打に抑えると２三振を奪った。中でも、