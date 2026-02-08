「巨人春季キャンプ」（７日、宮崎）巨人の戸郷翔征投手（２５）が７日、約４０分間のシャドーピッチングでフォーム固めを行った。静けさが訪れたブルペンで一人、腕を振り続ける影。「年々、体の大きさも違う。フォームは若干変わっていくので、今のこの体重の中で腕がムチみたいにパチンと走れば最高な投げ方。そこを確認していた感じです」。ニュー戸郷で“復肩”する。ブルペンで出た課題を再構築した。これまでは好んで