トランプ米大統領、イスラエルのネタニヤフ首相（いずれもゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエル首相府は7日、ネタニヤフ首相が11日にトランプ米大統領とワシントンで会談すると発表した。イラン核問題を巡る米国とイランの協議について話し合うとしている。首相府は声明で、イランが弾道ミサイルの開発制限や中東の親イラン勢力への支援停止に応じることが不可欠だと主張しており、その立場を改めて伝えるとみられる。