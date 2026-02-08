「巨人春季キャンプ」（７日、宮崎）２３１球を投じた巨人・森田駿哉投手に、阿部監督の“メス”が入った。指揮官の見つめる中で、課題である右打者への内角直球を投じていた時だ。持ち球でもあるツーシームを提案され、「捕手目線でアドバイスをいただけた」ときっかけをつかんだ。指揮官も「別の球種で投げてみたらって言ったら、そっちの方がストライクの確率が高かったので」と背中を押した。